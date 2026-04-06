150 Meter bergab geschlittert: Snowboarder reißt Skifahrer mit

Am Vormittag des 5. April kam es im Skigebiet Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental (Tirol) zu einem Alpinunfall. Ein 56-jähriger Snowboarder aus Deutschland kam auf der schwarzen Piste Nr. 42 zu Sturz. In der Folge rutschte der Mann gegen einen 73-jährigen Skifahrer aus Österreich. Die Wucht war so groß, dass „beide Wintersportler noch rund 150 Meter talwärts“ schlitterten, bevor sie am Pistenrand zum Liegen kamen. Während der Snowboarder den Vorfall unverletzt überstand, erlitt der 73-Jährige „schwere Verletzungen“. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

Hinweise gesucht

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. „Zeugen des Unfalles werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Kufstein“ unter der Telefonnummer 059133/7210 zu melden.