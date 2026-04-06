Triebwerksschaden auf Gran Canaria: AUA-Airbus sitzt seit Tagen fest

Ein technischer Defekt sorgt derzeit für einen ungeplanten Aufenthalt einer AUA-Maschine auf Gran Canaria (Spanien). Das berichtet das österreichische Luftfahrtmagazin Austrian Wings. Der Airbus A320 mit der Kennung OE-LZE sollte am 2. April als Flug OS 472 zurück nach Wien heben, doch beim Rollen auf die Startbahn traten Probleme auf. Wie AUA-Sprecherin Anita Kiefer im Bericht der Austrian Wings bestätigte, musste der Start „wegen Problemen eines Triebwerks des Flugzeugs abgebrochen werden“. Der Schaden ist so gravierend, dass eine Reparatur vor Ort nicht ausreicht – die „gesamte Turbine muss getauscht werden“. Das Flugzeug wird daher voraussichtlich noch einige Tage in Spanien bleiben. Für die Reisenden gab es eine Lösung: „Die Passagiere des Flugs OS 472 vom 2. April wurden am Folgetag mit einer anderen Maschine“ sicher nach Wien gebracht.