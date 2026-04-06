Bärenspuren gesichtet: Land Tirol bittet um Sichtungsmeldungen

Im Bezirk Landeck (Tirol) gibt es neue Hinweise auf die Präsenz eines großen Beutegreifers. Laut einer aktuellen Aussendung des Landes Tirol wurden am vergangenen Wochenende im Gemeindegebiet von Ried im Oberinntal „im Bereich einer Wildtierfütterung Spuren nachgewiesen, die auf die Präsenz eines Bären schließen lassen“. Trotz des Fundes gibt die Behörde vorerst Entwarnung für die Anwohner. „Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise darauf, dass sich ein Bär gezielt Menschen oder dem Siedlungsraum nähert“, betont das Land Tirol.

Spuren, Sichtungen, oder andere Hinweise

Dennoch wird die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Das Land appelliert an alle Bürger, „Spuren, Sichtungen, oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern möglichst rasch“ über das offizielle Online-Formular oder bei der Bezirkshauptmannschaft zu melden. Für die fachliche Beurteilung der Experten sei dabei vor allem „Bildmaterial“ von großer Bedeutung.