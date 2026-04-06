Polizeieinsatz am Innsbrucker Hauptbahnhof

Ein verdächtiger Gegenstand sorgte am Montagvormittag am Innsbrucker Hauptbahnhof für Aufsehen. Der Zugverkehr musste für rund eine Stunde komplett eingestellt werden.

Wie mehrere Medien berichten, kam es am späten Montagvormittag am Innsbrucker Hauptbahnhof zu einem Polizeieinsatz. Grund war ein verdächtiger Gegenstand. Das Areal wurde weiträumig abgesperrt. Der Zugverkehr wurde für kurze Zeit unterbrochen. Am Ende kam heraus: Der Gegenstand war harmlos.