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/ ©Screenshot "google streetview"
Foto auf 5min.at zeigt den Hauptbahnhof in Innsbruck.
Am Hauptbahnhof kam es zu einem Einsatz.
Innsbruck/Tirol
06/04/2026
Zugverkehr

Polizeieinsatz am Innsbrucker Hauptbahnhof

Ein verdächtiger Gegenstand sorgte am Montagvormittag am Innsbrucker Hauptbahnhof für Aufsehen. Der Zugverkehr musste für rund eine Stunde komplett eingestellt werden.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(48 Wörter)

Wie mehrere Medien berichten, kam es am späten Montagvormittag am Innsbrucker Hauptbahnhof zu einem Polizeieinsatz. Grund war ein verdächtiger Gegenstand. Das Areal wurde weiträumig abgesperrt. Der Zugverkehr wurde für kurze Zeit unterbrochen. Am Ende kam heraus: Der Gegenstand war harmlos.

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