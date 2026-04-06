Gewalt-Eskalation vor Lokal: Opfer und Täter zeigen sich gegenseitig an

Ein nächtlicher Streit um Feuer vor einem Kufsteiner Lokal eskalierte am Sonntag zum Raubüberfall. Nun stehen sich beide Beteiligte als Beschuldigte gegenüber.

Ein Vorfall vor einem Kufsteiner Lokal am frühen Sonntagmorgen beschäftigt derzeit die Justiz. Gegen 2 Uhr meldete ein 28-jähriger staatenloser Mann der Polizei, er sei von einem Unbekannten erst nach Feuer gefragt, dann beleidigt, geschlagen und seines Handys beraubt worden. Zwar brachte ein Begleiter das Mobiltelefon kurz darauf zurück, doch der Täter kehrte ebenfalls zurück und „attackierte den 28-Jährigen noch einmal“, bevor er erneut flüchtete. Das geht aus einer Aussendung der Tiroler Polizei hervor.

Die Wende im Fall kam am Sonntagnachmittag:

Ein 19-jähriger Syrer erschien bei der Polizeiinspektion Kufstein, um seinerseits eine Körperverletzung durch einen unbekannten Täter in derselben Nacht anzuzeigen. Durch „eingehende Befragungen und Erhebungen“ konnten die Beamten den 19-Jährigen als mutmaßlichen Täter des vorangegangenen Raubes identifizieren. Gleichzeitig geriet jedoch auch das ursprüngliche Opfer ins Visier der Ermittler: Der 28-Jährige steht nun im Verdacht, den 19-Jährigen bei der Auseinandersetzung am Körper verletzt zu haben. Es folgen nun „Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck“.