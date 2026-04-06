Hilfe für Wal „Timmy“: Klaus Leutgeb bietet 50.000 Euro für Rettung

Der österreichische Konzertveranstalter Klaus Leutgeb bietet bis zu 50.000 Euro, um die Rettung des in der Ostsee gestrandeten Wals „Timmy“ zu finanzieren.

Das Schicksal des in der Ostsee gestrandeten Wals „Timmy“ bewegt nun auch Österreich. Wie die Bild berichtet, zeigt sich der bekannte österreichische Konzertveranstalter Klaus Leutgeb tief betroffen vom Überlebenskampf des Tieres. Der Promoter, der sonst Weltstars wie Adele oder Helene Fischer betreut, bot nun finanzielle Soforthilfe an.

Er könne nicht länger zusehen

Um den Einsatz eines Spezial-Katamarans zur Rettung zu ermöglichen, stellte Leutgeb zunächst 30.000 Euro in Aussicht. Bei Bedarf signalisierte er sogar die Bereitschaft, diesen Betrag auf insgesamt 50.000 Euro zu erhöhen. „Ich kann nicht länger dem Wal beim Leiden zusehen, ich muss helfen“, erklärte Leutgeb gegenüber der BILD.