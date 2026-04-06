22.000 Fans feiern mit Star-DJ Robin Schulz in Ischgl

Rund 22.000 Besucher feierten am Ostersonntag mit Star-DJ Robin Schulz auf der Idalp. Das Konzert markiert den Start der Eventreihe „Spring Blanc“.

Spektakulärer Auftakt für den Sonnenskilauf in Ischgl (Tirol): Beim „Top of the Mountain Easter Concert“ am 5. April verwandelte Star-DJ Robin Schulz die Idalp in eine pulsierende Festivalzone. Rund 22.000 begeisterte Wintersportler und Musikfans feierten bei strahlendem Sonnenschein und perfekten Pistenbedingungen auf 2.300 Metern Höhe.

Unvergessliche Atmosphäre

Schulz riss die Menge mit Hits wie „Speechless“ und „Flames“ mit und stieg für seine Performance sogar auf den DJ-Tisch, um die Stimmung anzuheizen. Zuvor hatte der Joker Popart Club das Publikum mit modernen Mashups und auffälligen Outfits eingestimmt. Das Zusammenspiel aus frischem Neuschnee, milden Temperaturen und hochkarätigen Beats sorgte für eine „unvergessliche Atmosphäre“ mitten im Skigebiet.

Weitere Auftritte

Das Konzert bildete zugleich den Startschuss für die Eventreihe „Spring Blanc“. In den kommenden Wochen folgen weitere Highlights wie Auftritte von Ben Zucker (19. April), Beatrice Egli (25. April) und das große Saisonfinale mit Christina Aguilera am 2. Mai.