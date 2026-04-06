Motorradlenker kollidiert mit Kleintransporter: 52-Jähriger verletzt

In Asten kollidierte am 6. April ein Kleintransporter mit einem Motorrad. Der 56-jährige Fahrer wurde schwer verletzt ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

Während des Abbiegevorganges eines Kleintransporters kam es zur Kollision mit dem Motorradlenker.

Während des Abbiegevorganges eines Kleintransporters kam es zur Kollision mit dem Motorradlenker.

Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land lenkte am Ostermontag seinen Kleintransporter auf der L566 von St. Florian kommend Richtung Asten. Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit seinem Motorrad in die entgegengesetzte Richtung. Dabei wollte der 52-Jährige plötzlich nach links Richtung „Am Bäckerberg“ abbiegen.

Motorradlenker kollidierte mit Kleintransporter

Während des Abbiegevorganges des Kleintransporters kam es zur Kollision mit dem Motorradlenker. Durch den Aufprall auf der Beifahrerseite des Kleintransporters wurde der 56-Jährige vom Motorrad geschleudert. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 56-Jährige in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.