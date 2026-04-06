Pkw stürzte in Gewässer: Passanten retteten Lenker das Leben

Schwerer Unfall in Marchegg: Ein Pkw versank in einem Gewässer. Ersthelfer retteten eine Person, die nach Reanimation stabilisiert und per Notarzthubschrauber abtransportiert wurde.

Ein schwerer Verkehrsunfall überschattete den Ostermontagabend in Marchegg (Bezirk Gänserndorf). Gegen 18:27 Uhr kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und versank in einem angrenzenden Gewässer. Der Vorfall löste einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren aus Niederösterreich aus.

Ersthelfer als Lebensretter

Noch vor dem Eintreffen der offiziellen Rettungskräfte bewiesen Passanten Zivilcourage. Den Ersthelfern gelang es, eine im Fahrzeug eingeschlossene Person aus dem Wasser zu befreien und ans Ufer zu bringen. Wie die Feuerwehr Gmünd mitteilte, befand sich die Person nach der Rettung in einem kritischen Zustand. Die alarmierten Einsatzkräfte leiteten umgehend lebensrettende Sofortmaßnahmen ein. Mit Erfolg: Die Person konnte noch vor Ort wiederbelebt und stabilisiert werden.

Abtransport per Notarzthubschrauber

Für den schnellen Transport wurde ein Notarzthubschrauber angefordert. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Patient für die weitere medizinische Betreuung ausgeflogen.