Kontrolle verloren: Zwei Motorradunfälle in Oberösterreich

Der erste Unfall ereignete sich im Bezirk Grieskirchen. Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen war gegen 18.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der L1184 Richtung Wendling unterwegs, als es passierte. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. „Der Motorradlenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum geflogen“, so die Polizei.

In Wald geschlittert

Nur kurz danach krachte es im Bezirk Perg. Wie die Polizei berichtet, war dort ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Perg gegen 18.40 Uhr mit dem Motorrad auf der B119 Greinerstraße unterwegs. In einer Linkskurve in der Gemeinde Dimbach verlor auch er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Die Polizei schildert die Situation wie folgt: „Er schlitterte mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn und kam erst im angrenzenden und leicht abschüssigen Waldstück zum Stillstand.“ Der 36-Jährige schaffte es anschließend aus eigener Kraft zurück auf die Straße und verständigte den Notruf. Nach der Erstversorgung durch Sanitäter und Notärzte vor Ort wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum gebracht.