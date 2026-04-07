Österreich freut sich auf strahlenden Sonnenschein am Dienstag

Am Dienstag, dem 7. April 2026, zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner besten Seite. Laut GeoSphere Austria scheint verbreitet die Sonne, und vielerorts bleibt der Himmel sogar wolkenlos. Anfängliche Restwolken im Bergland der Alpennordseite sowie im Südosten lichten sich rasch im Tagesverlauf. Die Temperaturen erreichen nach kühlen Morgenstunden (zwischen minus 3 und plus 9 Grad) tagsüber Höchstwerte von 14 bis 24 Grad. Besonders im Westen und Süden des Landes wird es frühlingshaft warm. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, kann jedoch im Osten am Nachmittag „teils lebhaft aus West bis Nordwest“ auffrischen.

Wetter am Berg

Im Bergland herrscht am Dienstag häufig Sonnenschein. Während sich Wolken in den Südalpen auflösen, bleiben die meisten Gipfel tagsüber frei. Vereinzelt kann es in Salzburg vorübergehend zu Nebel kommen. Der Nordwestwind weht im Osten lebhaft, im Westen hingegen mäßig. Die Temperaturen in 2000 m Höhe variieren stark: Während es am Schneeberg minus 1 Grad hat, werden in den Lechtaler und Karnischen Alpen milde 9 Grad erwartet.