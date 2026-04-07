A1 bei Oberwang: Kleinbus überschlägt sich und landet am Dach

Ein Unfall auf der Westautobahn A1 bei Oberwang hat in den frühen Morgenstunden einen größeren Einsatz ausgelöst. Ein Kleinbus mit Jausenanhänger überschlug sich nach einer Kollision und kam am Dach liegend zum Stillstand.

Der Unfall ereignete sich gegen 05.49 Uhr kurz nach der Autobahnauffahrt Oberwang in Fahrtrichtung Salzburg. Nach bisherigen Informationen kollidierte ein Auto mit dem Anhänger eines Kleinbusses. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Gespann von der Fahrbahn abgedrängt. Der Kleinbus geriet ins Schleudern, prallte gegen eine Böschung und überschlug sich.

©Christian Stoxreiter 36 Kräfte standen im Einsatz.

Insassen können sich selbst befreien

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass keine Personen im Fahrzeug eingeklemmt waren. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Oberwang, Thomas Höllnsteiner, berichtete von der Lage beim Eintreffen: „Die zwei Fahrzeuginsassen vom Kleinbus wurden im Bus nicht eingeklemmt und konnten das am Dach liegende Fahrzeug mit Hilfe von Ersthelfern verlassen. Die PKW-Lenkerin konnte ihr beschädigtes Fahrzeug ebenfalls verlassen!“

Aufwendige Bergung

Die Feuerwehr Oberwang stellte den umgestürzten Anhänger sowie den Kleinbus mithilfe einer Seilwinde wieder auf. Anschließend wurde das Fahrzeug gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen geborgen. Nach der Bergung wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Fahrbahn gereinigt. Während der gesamten Aufräumarbeiten wurde der Verkehr auf der A1 einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Insgesamt standen 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberwang, des Roten Kreuzes sowie der Autobahnpolizei im Einsatz. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz abgeschlossen werden.