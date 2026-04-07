Studie zeigt: Biber binden tonnenweise CO2

Zum Tag des Bibers am 7. April unterstreicht der WWF die Bedeutung des Nagers für den Klimaschutz. Biberdämme binden enorme Mengen CO2.

Pünktlich zum Tag des Bibers am 7. April macht der WWF Österreich auf eine oft unterschätzte Fähigkeit des heimischen Nagers aufmerksam: Er ist ein echter Profi im Klimaschutz. Eine aktuelle Studie belegt nun, dass Biber durch ihre Dämme hochwirksame Kohlenstoffsenken schaffen, so in einer Aussendung.

Sonst nur mit technischen Maßnahmen

Durch das Aufstauen von Wasser entstehen Feuchtgebiete, in denen sich Sedimente und Totholz ansammeln, wodurch CO2 langfristig im Boden gebunden wird. Die Ergebnisse: In einem Untersuchungszeitraum von 13 Jahren konnten Biber an einem Fluss in der Schweiz knapp 1.200 Tonnen CO2 binden. „Das sind Werte, die sonst nur durch technische Maßnahmen möglich sind“, erklärt WWF-Expertin Sarah Layendecker.

Gegen Überschwemmungen und Dürren

Neben der Funktion als CO2-Speicher schützen die Reviere der Biber uns vor Überschwemmungen und Dürren, indem sie das Wasser in der Landschaft halten. Der WWF Österreich fordert daher mehr Raum für den „Baumeister der Natur“, etwa durch breitere Uferrandstreifen. „Wer den Biber stärkt, stärkt unseren natürlichen Klimaschutz“, so Layendecker abschließend.