Teuerungswelle rollt weiter: Inflation im März bei 5,4 Prozent
Die Inflation im März liegt in Österreich bei 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und bei 3,9 Prozent im Vergleich zu Februar 2026. Das zeigt nun die Statistik Austria.
Nachdem die Inflation im Jänner und im Februar auf zwei bzw. 2,2 Prozent beschränkt werden konnte und so schon früh im Jahr das erklärte „Kanzler-Ziel“ von zwei Prozent erreicht wurde, hat sie im März wieder deutlich stärker zugenommen. Eine Schnellschätzung der Statistik Austria zeigte, dass sie Inflation bei 3,1 Prozent liegen solle. Wir haben berichtet: Starker Anstieg: Inflation im März bei 3,1 Prozent – woran das liegt. Nun gibt es neue Daten der Statistik Austria, die zeigen: Die Großhandelspreise schossen im März um 5,4 Prozent (im Jahresvergleich) nach oben. Hauptverantwortlich ist eine Explosion bei den Energiepreisen.
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Mineralölprodukte als massive Preistreiber
Die aktuellen Zahlen des Großhandelspreisindex (GHPI) zeigen eine steigende Entwicklung im Energiesektor. Laut Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, liegen die Verkaufspreise im Großhandel deutlich über dem Vorjahr: „Den größten Einfluss auf diese Entwicklung hatten Mineralölerzeugnisse und Treibstoffe. Während Mineralölerzeugnisse mit einem Plus von mehr als 35 % markant anstiegen, kamen die Treibstoffe nahezu in die Nähe der 30-Prozent-Marke. Anstiege in dieser Größenordnung wurden zuletzt im Februar 2023 beobachtet“.
Übersicht der Preisentwicklung:
- Jahresvergleich: Gegenüber März 2025 stiegen die Preise um 5,4 Prozent.
- Monatsvergleich: Im Vergleich zum Februar 2026 wurde ein Plus von 3,9 Prozent registriert.
- Indexstand: Der GHPI erreichte im Berichtsmonat einen Wert von 105,4 Punkten.
Das sind die stärksten Preistreiber:
Hauptverantwortlich für den kräftigen Anstieg im Jahresabstand waren Teuerungen in spezifischen Sektoren:
Energie & Brennstoffe:
- Sonstige Mineralölerzeugnisse: +35,6 Prozent
- Motorenbenzin inklusive Diesel: +27,2 Prozent
- Feste Brennstoffe: +6,4 Prozent
Industrie & Rohstoffe:
- Altmaterial und Reststoffe: +10,1 Prozent
- Nicht-Eisen-Metalle: +9,7 Prozent
- Flachglas: +8,0 Prozent
- Rohholz und Holzhalbwaren: +6,9 Prozent
- Eisen und Stahl: +5,7 Prozent
Konsum- & Technikgüter:
- Uhren und Schmuck: +15,7 Prozent
- Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze: +12,6 Prozent
- Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik: +11,3 Prozent
- Tabakwaren: +6,3 Prozent
- Fleisch und Fleischwaren: +5,7 Prozent
Bereiche mit Preisrückgängen
Einige Warengruppen wurden im Vergleich zum Vorjahr günstiger gehandelt:
- Getreide, Saatgut und Futtermittel: -14,9 Prozent
- Gummi und Kunststoffe in Primärformen: -3,5 Prozent
- Häute und Leder: -3,4 Prozent
- Schreibwaren und Bürobedarf: -2,7 Prozent
- Rundfunk- und Fernsehgeräte: -1,6 Prozent
Sondergliederungen nach Kategorien
Die Analyse nach Verwendungszweck und Güterkategorie zeigt unterschiedliche Dynamiken:
- Verbrauchsgüter: Diese verzeichneten mit einem Plus von 12,9 Prozent den stärksten Anstieg im Jahresvergleich.
- Konsumgüter: In der Gliederung nach Verwendungsart stiegen diese um 9,3 Prozent.
Investitionsgüter: Hier lag die Teuerungsrate bei moderateren 3,9 Prozent.
- Saisonabhängigkeit: Während Nichtsaisonwaren um 5,4 Prozent stiegen, legten Saisonwaren um 2,3 Prozent zu.
*Im Vergleich März 2025 und März 2026 – Statistik Austria.