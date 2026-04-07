Nach 200 Meter Absturz – 39-jähriger Alpinist tot

Am 6. April 2026 ereignete sich im Gemeindegebiet von Sölden ein tödlicher Alpinunfall. Gegen 14.10 Uhr befand sich eine dreiköpfige Gruppe beim Abstieg vom Gipfel des Hinteren Wurmkogels auf rund 3.082 Metern Seehöhe. Die Gruppe, bestehend aus einem 39-jährigen Deutschen sowie zwei Begleitern aus Österreich (36 und 69 Jahre), war mit herkömmlicher Skiausrüstung in Richtung der Bergstation der Sesselbahn Wurmkogel II unterwegs.

Jede Hilfe kam zu spät

Während des Abstiegs kam es zu einem sogenannten Wechtenbruch. Der 39-jährige Mann verlor den Halt und stürzte in der Folge etwa 200 Meter durch steiles, felsdurchsetztes Gelände ab. „Trotz der umgehend eingeleiteten Rettungskette und des schnellen Einsatzes eines Notarzthubschraubers kam für den Verunglückten jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. „Trotz umgehend eingeleiteter Rettungskette konnte der Notarzt des Notarzthubschraubers nur mehr den Tod des Mannes feststellen“, so die Tiroler Polizei in einer Aussendung.