Gratis durch Europa? Dafür können sich Jugendliche ab morgen bewerben

Ab dem 8. April können sich junge Menschen wieder für kostenlose Interrail-Tickets bewerben. Die Initiative „Discover EU“ öffnet ihre nächste Runde.

Wer zwischen Juli 2007 und Juni 2008 geboren ist, kann sich ab morgen für ein gratis Zug-Ticket bewerben.

Wer zwischen Juli 2007 und Juni 2008 geboren ist, kann sich ab morgen für ein gratis Zug-Ticket bewerben.

Die Initiative „Discover EU“ der Europäischen Kommission geht in die nächste Phase. Ab Mittwoch, dem 8. April 2026, können sich junge Menschen erneut für kostenlose Interrail-Tickets bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 22. April 2026.

Wer darf teilnehmen?

Bewerben können sich alle jungen Menschen, die zwischen dem 1. Juli 2007 und dem 30. Juni 2008 geboren sind. Die Gewinner erhalten neben dem Ticket eine Jugendkarte für zahlreiche Ermäßigungen bei Kultur, Sport und Verpflegung. Die Reise kann bis zu 30 Tage dauern und muss im Zeitraum zwischen Juli 2026 und September 2027 stattfinden. Zu Beginn der Bewerbungsfrist erscheint auf der Homepage der Button „Jetzt bewerben“.