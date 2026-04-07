Aggressiver Lenker rammt Motorräder bei Fast-Food-Lokal

Am späten Montagnachmittag, dem 6. April 2026, kam es auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Hard zu einem turbulenten Polizeieinsatz. Ein 44-jähriger Mann touchierte gegen 17.20 Uhr mit seinem Auto zwei abgestellte Motorräder und beschädigte diese. Anstatt den Schaden zu melden, versuchte der in der Schweiz wohnhafte Lenker, von der Unfallstelle zu flüchten. „Zuvor kam es noch zu tätlichen Auseinandersetzungen mit dort anwesenden Personen – es wurde jedoch niemand verletzt“, so die Vorarlberger Polizei.

Alkoholtest verweigert

Die alarmierten Beamten stellten bei dem 44-Jährigen „deutlichen Alkoholgeruch“ fest, einen entsprechenden Alkotest verweigerte der Mann jedoch beharrlich. „Aufgrund seiner zunehmenden Aggressivität musste der Mann schließlich vorübergehend festgenommen werden“, so in der Aussendung weiter. Es folgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Feldkirch wegen des Verdachts der versuchten Nötigung, versuchten Körperverletzung und des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt. Zudem folgen Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Bregenz.