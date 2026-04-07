Bilanz Osterwochenende: Motorradfahrer stirbt bei Saalfelden

Ein tödlicher Motorradsturz in Saalfelden überschattet die Osterbilanz der Salzburger Polizei. Neben schweren Unfällen registrierten die Beamten zahlreiche Alko-Fahrten und extreme Geschwindigkeitsübertretungen.

Am frühen Abend des 6. April kam es auf der B 311 zu einem tödlichen Unglück. Ein 21-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Lienz verlor auf der Strecke von Lofer nach Saalfelden die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und verstarb noch an der Unfallstelle.

Weitere Verkehrsunfälle:

Henndorf (4. April): Ein 76-jähriger Salzburger kam auf der B 1 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Auto eines 21-Jährigen. Das Auto des Seniors stürzte eine Böschung hinunter. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ein 76-jähriger Salzburger kam auf der B 1 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Auto eines 21-Jährigen. Das Auto des Seniors stürzte eine Böschung hinunter. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Saalfelden (5. April): Ein 84-jähriger Fußgänger wurde auf einem Zebrastreifen von einem abbiegenden Auto übersehen und verletzt.

Ein 84-jähriger Fußgänger wurde auf einem Zebrastreifen von einem abbiegenden Auto übersehen und verletzt. Nußdorf (5. April): Ein 7-jähriger Bub stieß mit seinem Fahrrad im Kreuzungsbereich mit dem Auto einer 39-Jährigen zusammen und musste ins Uniklinikum Salzburg gebracht werden.

Ein 7-jähriger Bub stieß mit seinem Fahrrad im Kreuzungsbereich mit dem Auto einer 39-Jährigen zusammen und musste ins Uniklinikum Salzburg gebracht werden. Koppl (5. April): Ein 66-jähriger Motorradfahrer kollidierte im Kreuzungsbereich der L 107 mit der B 158 mit einem Auto. Er wurde verletzt ins Landesklinikum eingeliefert. Die B 158 war eine Stunde gesperrt.

Massive Verkehrsübertretungen und Alko-Fahrten

Extremer Raser in Saalbach: Ein 58-jähriger Lenker wurde mit 119 km/h im Ortsgebiet gemessen. Er verweigert den Alkotest, woraufhin sein Führerschein abgenommen und sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt wurde.

Ein 58-jähriger Lenker wurde mit 119 km/h im Ortsgebiet gemessen. Er verweigert den Alkotest, woraufhin sein Führerschein abgenommen und sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt wurde. Alkoholisierte Probeführerscheinbesitzer: Ein 17-Jähriger wurde in Eugendorf mit 1,46 Promille gestoppt. In Hof musste ein 22-Jähriger seinen Schein wegen Suchtmittelbeeinträchtigung abgeben.

Ein 17-Jähriger wurde in Eugendorf mit 1,46 Promille gestoppt. In Hof musste ein 22-Jähriger seinen Schein wegen Suchtmittelbeeinträchtigung abgeben. Ohne Schein und betrunken: In St. Gilgen wurde ein 52-Jähriger mit 1,46 Promille angehalten, dem die Lenkberechtigung bereits im Jänner entzogen worden war.

In St. Gilgen wurde ein 52-Jähriger mit 1,46 Promille angehalten, dem die Lenkberechtigung bereits im Jänner entzogen worden war. Weitere Alko-Delikte: Anzeigen ergingen unter anderem gegen einen Lkw-Lenker in Ebenau (Verweigerung), einen Mopedfahrer in Straßwalchen (1,22 Promille) und einen Radfahrer in Oberalm (1,1 Promille).

Technische Kontrollen und illegales Tuning