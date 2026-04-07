Alle 32 Sekunden ein Notruf: So arbeiten Österreichs Leitstellen

Rund eine Million Notrufe pro Jahr zeigen, wie zentral die Arbeit der Rettungsleitstellen ist. In fünf Leitstellen wird rund um die Uhr Hilfe organisiert, oft entscheidet jede Sekunde.

Wenn ein Notruf eingeht, zählt jede Sekunde. In den Rettungsleitstellen des Roten Kreuzes Oberösterreich beginnt Hilfe oft mit einem einzigen Satz: „Rotes Kreuz Notruf, Grüß Gott.“ Dahinter steht ein System, das rund um die Uhr funktioniert und Menschen, die in kürzester Zeit Entscheidungen treffen müssen, die Leben retten können. Allein in Oberösterreich wurden im Jahr 2025 fast eine Million Anrufe abgewickelt, im Schnitt bedeutet das alle 32 Sekunden einen neuen Einsatz. Im Durchschnitt dauert es weniger als elf Minuten, bis Einsatzkräfte vor Ort eintreffen. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Leitstellen sind rund um die Uhr für die Menschen da. Sie treffen in Sekunden Entscheidungen, die Leben retten können. Moderne Technologien unterstützen sie dabei, aber im Mittelpunkt steht immer der Mensch“, betont Rotkreuz-Präsident Gottfried Hirz im Hinblick auf den Tag des Notrufs am 14. April.

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Alltag zwischen Routine und Ausnahmezustand

Für die Mitarbeiter bedeutet das einen Arbeitsalltag zwischen Routine und Ausnahmezustand. Einer von ihnen ist Michael Fenzl aus Freistadt, der seit Jahrzehnten im Rettungsdienst tätig ist und seine Erfahrung auch in der Leitstelle einbringt. „Es ist eine super Abwechslung. Du hast den direkten Bezug zum Geschehen draußen und bringst diese Erfahrung in die Leitstelle ein“, sagt er. Gleichzeitig sei jeder Einsatz anders: „Vieles ist Routine, aber du weißt nie, was dich erwartet – genau das macht die Arbeit spannend.“ Besonders fordernd sind Einsätze mit Kindern, die selbst erfahrene Disponenten an ihre Grenzen bringen. „Da kannst du noch so viel Erfahrung haben – das geht nicht spurlos an dir vorbei“, erklärt Fenzl. Dennoch sei es entscheidend, auch in solchen Situationen Ruhe zu bewahren: „Auch wenn am Ende der Leitung pure Verzweiflung herrscht, musst du Ruhe reinbringen. Nur so bekommst du die Informationen, die wir brauchen, um schnell und richtig zu helfen.“

©OÖRK/Gruber Michael Fenzl ist seit mehr als 35 Jahren Disponent in der Leitstelle.

Alle 32 Sekunden ein Anruf

Die Zahlen unterstreichen die enorme Belastung: Im Jahr 2025 wurden in Oberösterreich insgesamt 983.904 Anrufe über die Leitstellen abgewickelt, im Schnitt bedeutet das alle 32 Sekunden einen neuen Kontakt. Neben dem klassischen Notruf 144 spielen auch Gesundheitsberatung, hausärztlicher Notdienst und Krankentransporte eine zentrale Rolle im Alltag der Leitstellen. Jeder einzelne Anruf ist dabei ein möglicher Beginn eines Einsatzes und oft der erste Schritt in einer Rettungskette, die reibungslos funktionieren muss. „Wir sind der erste Kontakt in der Rettungskette“, sagt Fenzl. „Unsere Aufgabe ist auch die Erste-Hilfe-Anleitung bei lebensbedrohenden Notfällen am Telefon.“ Während die Einsatzkräfte bereits unterwegs sind, geben die Disponenten konkrete Anweisungen, etwa bei Wiederbelebungsmaßnahmen und begleiten die Anrufer durch kritische Situationen. Parallel dazu werden die Teams koordiniert und gezielt zum Einsatzort geleitet.

Moderne Technologien als Unterstützung

Unterstützt wird diese Arbeit heute durch moderne Technologien. Digitale Karten, Handyortung oder Systeme wie „Emergency Eye“ helfen dabei, Einsatzorte schneller zu lokalisieren und Situationen besser einzuschätzen. Dennoch bleibt der entscheidende Faktor der Mensch. Erfahrung, Kommunikation und die Fähigkeit, auch unter Druck klare Entscheidungen zu treffen, sind nach wie vor zentral. Statistisch gesehen rückt in Oberösterreich jede Minute ein Rettungsfahrzeug aus. Hinter jedem dieser Einsätze steht eine Leitstelle, in der innerhalb kürzester Zeit bewertet, entschieden und organisiert wird. Es ist eine Arbeit, die meist im Hintergrund passiert und doch oft darüber entscheidet, wie schnell Hilfe ankommt.