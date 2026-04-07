Österreich schiebt 33-jährigen Straftäter nach Afghanistan ab

Die österreichische Regierung setzt ihren Abschiebekurs fort. Gestern Abend wurde ein Mann nach Afghanistan abgeschoben.

Am Montag wurde ein 33-jähriger, mehrfach vorbestrafter Mann nach verbüßter Haftstrafe nach Afghanistan abgeschoben.

Am Montag wurde ein 33-jähriger, mehrfach vorbestrafter Mann nach verbüßter Haftstrafe nach Afghanistan abgeschoben.

Wie mehrere Medien berichten wurde ein 33-jähriger afghanischen Staatsbürger abgeschoben. Er war mehrfach straffällig – er wurde viermal verurteilt und verbüßte rund 4,5 Jahre Haft. Die Abschiebung fand am Montag (7. April 2026) statt.