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/ ©Kindel Media auf pexels.com
Ein Bild auf 5min.at zeigt Hände in Handschellen
Am Montag wurde ein 33-jähriger, mehrfach vorbestrafter Mann nach verbüßter Haftstrafe nach Afghanistan abgeschoben.
Österreich
07/04/2026
Am Montag

Österreich schiebt 33-jährigen Straftäter nach Afghanistan ab

Die österreichische Regierung setzt ihren Abschiebekurs fort. Gestern Abend wurde ein Mann nach Afghanistan abgeschoben.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(44 Wörter)

Wie mehrere Medien berichten wurde ein 33-jähriger afghanischen Staatsbürger abgeschoben. Er war mehrfach straffällig – er wurde viermal verurteilt und verbüßte rund 4,5 Jahre Haft. Die Abschiebung fand am Montag (7. April 2026) statt.

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