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Österreich schiebt 33-jährigen Straftäter nach Afghanistan ab
Die österreichische Regierung setzt ihren Abschiebekurs fort. Gestern Abend wurde ein Mann nach Afghanistan abgeschoben.
Wie mehrere Medien berichten wurde ein 33-jähriger afghanischen Staatsbürger abgeschoben. Er war mehrfach straffällig – er wurde viermal verurteilt und verbüßte rund 4,5 Jahre Haft. Die Abschiebung fand am Montag (7. April 2026) statt.
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