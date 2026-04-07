Verhandlungen: Beschäftigte warten auf ein Gehaltsplus

Vor der vierten Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag im Finanzsektor ist die Stimmung angespannt. Rund 500 Beschäftigte folgten dem Aufruf der Gewerkschaft GPA und versammelten sich zu einer Kundgebung vor dem Bankenverband in Wien. Das Ziel: Ein deutliches Zeichen für ein faires Gehaltsangebot zu setzen, nachdem in den bisherigen drei Runden keine Einigung erzielt wurde.

„Rekordergebnisse“ der Branche

Laut der Gewerkschaft wurde die Abgeltung der Inflation von Arbeitgeberseite bisher pauschal ausgeschlossen, was auf Unverständnis stößt. Wolfgang Pischinger, Chefverhandler der GPA, verwies auf die „Rekordergebnisse“ der Branche in den letzten sieben Jahren: „Wer diese Leistung gerne in Bilanzen präsentiert, muss auch bereit sein, sie fair abzugelten“. Auch Anita Palkovich, Verhandlerin der GPA, kritisierte die fehlende Wertschätzung gegenüber den Angestellten. Es gehe darum, ob die Beschäftigten an der positiven Entwicklung teilhaben oder zusehen müssten, wie Gewinne nur in Managerboni fließen, während das Leben teurer werde.