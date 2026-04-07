Österreichs prägender Medienanwalt Peter Zöchbauer verstorben

Wie mehrere Medien am Ostermontag berichteten, ist Medienanwalt Peter Zöchbauer im Alter von 59 Jahren verstorben. Laut einem Bericht der Tageszeitung Die Presse erlag er in Niederösterreich den Folgen eines Herzinfarkts.

Ein Leben für das Medienrecht

Peter Zöchbauer galt über Jahrzehnte als eine der prägenden Figuren des österreichischen Medienrechts. Als Rechtsanwalt vertrat er zahlreiche Persönlichkeiten sowie Medienhäuser und war bekannt für seine tiefe fachliche Expertise. Sein Wirken ging weit über die Gerichtssäle hinaus. Zöchbauer war nicht nur Praktiker, sondern auch ein Wissenschafter und Publizist. Sein Werk umfasst: Standardwerke wie „Persönlichkeitsschutz im Straf- und Medienrecht“ sowie zahlreiche Kommentare zum Mediengesetz und zur Strafprozessordnung. Wissenschaftliche Aufsätze – von den Anfängen der Mediengesetz-Novelle 1992 bis hin zu hochaktuellen Themen wie „Hass im Netz“, „Cybermobbing“ bis hin zu dem „Medienprivileg der DSGVO“.

Sein Lebenslauf Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien

Universitätsassistent am Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien

Rechtsanwalt in Wien

Partner von Berger Saurer Zöchbauer Rechtsanwälte Wien/Graz

Mitherausgeber der Fachzeitschrift „Medien und Recht“ (MR)

Lehrbeauftragter am Universitätslehrgang für Informationsrecht und Medienrecht

Zöchbauer Rechtsanwälte Quelle: Zöchbauer Rechtsanwälte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2026 um 12:32 Uhr aktualisiert