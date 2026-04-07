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Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto
Nach Steinwürfen auf ein geparktes Fahrzeug und abgerissenen Scheibenwischern sucht die Polizei in Mayrhofen nach einem flüchtigen Vandalen.
Mayrhofen/Tirol
07/04/2026
In der Nacht

Unbekannter zertrümmert Autoscheibe und flüchtet

n der Nacht auf Dienstag sorgte ein Unbekannter in Mayrhofen für Sachschäden an mehreren Autos. Eine Fahndung im angrenzenden Wald blieb erfolglos.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

In den frühen Morgenstunden des 7. April 2026 kam es in Mayrhofen (Tirol) zu Sachbeschädigungen. Gegen 1.10 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, wonach ein unbekannter Täter in der Jakob-Moser-Straße sein Unwesen trieb. Der Randalierer bewarf ein geparktes Fahrzeug mit Steinen und beschädigte ein weiteres Auto, indem er einen Scheibenwischer abriss. Direkt nach der Tat flüchtete der Unbekannte in den angrenzenden Wald. „Eine sofortige Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief negativ“, so die Tiroler Polizei in einer Aussendung.

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