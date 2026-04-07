Unbekannter zertrümmert Autoscheibe und flüchtet

In den frühen Morgenstunden des 7. April 2026 kam es in Mayrhofen (Tirol) zu Sachbeschädigungen. Gegen 1.10 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, wonach ein unbekannter Täter in der Jakob-Moser-Straße sein Unwesen trieb. Der Randalierer bewarf ein geparktes Fahrzeug mit Steinen und beschädigte ein weiteres Auto, indem er einen Scheibenwischer abriss. Direkt nach der Tat flüchtete der Unbekannte in den angrenzenden Wald. „Eine sofortige Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief negativ“, so die Tiroler Polizei in einer Aussendung.