Konkurs eröffnet: Traditionsbetrieb aus Holzbranche vor dem Aus

Für ein oberösterreichisches Holzunternehmen ist Schluss: Über die KF – Holz Kaltenegger GmbH wurde ein Konkursverfahren eröffnet. 25 Beschäftigte und rund 50 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen.

Laut Kreditorenschutzverband ist eine Fortführung des Betriebs nicht mehr möglich, die Schließung wurde bereits beschlossen.

Laut Kreditorenschutzverband ist eine Fortführung des Betriebs nicht mehr möglich, die Schließung wurde bereits beschlossen.

Über das Vermögen der KF – Holz Kaltenegger GmbH wurde am 7. April am Landesgericht Ried im Innkreis ein Konkursverfahren eröffnet. Laut Kreditorenschutzverband ist eine Fortführung des Betriebs nicht mehr möglich, die Schließung wurde bereits beschlossen.

Betrieb mit breitem Holz-Sortiment

Das Unternehmen war in mehreren Bereichen tätig. Neben dem Betrieb eines Sägewerks stellte die Firma vor allem Produkte aus Holz her, darunter Holzkisten, Kassetten, Koffer und Truhen. Auch Werbemittel aus Holz gehörten zum Angebot. Zuletzt beschäftigte der Betrieb rund 25 Mitarbeiter.

Keine positive Entwicklung mehr möglich

Trotz eingeleiteter Maßnahmen zur Stabilisierung konnte die wirtschaftliche Situation nicht mehr verbessert werden. Eine Fortführung des Unternehmens wurde geprüft, jedoch verworfen. „Aufgrund der vorliegenden Zahlen konnte keine positive Fortführungsprognose erstellt werden“, heißt es seitens AKV. Zudem fehlen die finanziellen Mittel, um den Betrieb weiterzuführen. Die wirtschaftliche Lage ist angespannt: Laut Insolvenzantrag belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten auf rund 2,5 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen vergleichsweise geringe Vermögenswerte. Offene Forderungen in Höhe von rund 70.000 Euro sowie Waren und Vorräte mit einem geschätzten Liquidationswert von etwa 150.000 Euro sind angeführt. Eine Liegenschaft ist zudem belastet.

Zahlreiche Gläubiger betroffen

Neben den 25 Beschäftigten sind auch rund 50 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Das Konkursverfahren wurde offiziell eröffnet, ein Insolvenzverwalter bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis 3. Juni 2026 anmelden. Die Prüfungstagsatzung ist für den 17. Juni 2026 angesetzt. Mit der bereits beschlossenen Betriebsschließung endet vorerst die Tätigkeit des Unternehmens. Wie hoch die tatsächliche Quote für Gläubiger ausfallen wird und wie die Verwertung des Vermögens erfolgt, wird sich im weiteren Verlauf des Verfahrens zeigen.