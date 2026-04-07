Ostern 2026: Weniger Unfälle, aber Anstieg bei Raser-Delikten

Die vorläufige Bilanz des Osterwochenendes 2026 zeigt im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang bei den Unfallzahlen, jedoch eine deutliche Zunahme bei Geschwindigkeitsübertretungen.

Insgesamt ereigneten sich am Osterwochenende 337 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, was einem Rückgang von 12,9 Prozent gegenüber 2025 entspricht. Dabei wurden 382 Personen verletzt (minus 20,7 Prozent). Trotz der gesunkenen Unfallzahl mussten vier Todesopfer beklagt werden – eine Person mehr als im Vorjahr. In der gesamten Karwoche starben insgesamt sieben Menschen auf Österreichs Straßen, darunter drei Motorradlenker, ein Auto-Lenker, ein E-Bike-Fahrer., ein Fußgänger und ein Auto-Mitfahrer. Vier dieser tödlichen Unfälle waren Alleinunfälle, das geht aus einer aktuellen Aussendung vom BMI hervor.

Verstärkte Verkehrsüberwachung

Geschwindigkeit: Mit 63.767 Beanstandungen gab es einen markanten Anstieg der Tempoverstöße um knapp 20 Prozent.

Alkohol und Drogen: Die Polizei erstattete 304 Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer (minus 9,9 Prozent) und zog 81 Drogenlenker aus dem Verkehr.

Führerscheinabnahmen: Insgesamt wurde 288 Lenkern vor Ort die Lenkberechtigung entzogen.

Beschlagnahmungen: Aufgrund extremer Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden drei Fahrzeuge von der Bundespolizei vorläufig beschlagnahmt.

Jahresbilanz im Vergleich

Seit Jahresbeginn bis zum 6. April 2026 wurden auf österreichischen Straßen insgesamt 70 Verkehrstote verzeichnet. Dies stellt eine Verbesserung zum Vergleichszeitraum 2025 dar, in dem 77 Menschen ihr Leben verloren. Historisch gesehen bleibt die diesjährige Osterbilanz weit hinter dem Schreckensjahr 1976 zurück, als am Osterwochenende noch 39 Tote beklagt werden mussten.