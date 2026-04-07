Zuerst aus den Regalen verschwunden – jetzt ist klar: QimiQ ist insolvent

Nach monatelangen Lieferproblemen schlittert der Salzburger Sahne-Produzent QimiQ in die Insolvenz. Ein Sanierungsplan soll nun den Fortbestand des Unternehmens und die Rückkehr in die Regale sichern.

Wer in den letzten Wochen in Supermärkten nach der beliebten Sahne-Basis QimiQ gesucht hat, stand oft vor leeren Regalen. Nun herrscht Gewissheit über die Hintergründe: Über das Salzburger Unternehmen wurde am 7. April 2026 am Landesgericht Salzburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das geht aus einer Aussendung vom KSV 1870 hervor.

Die Hintergründe der Krise

Das Unternehmen aus Hof bei Salzburg, das seit rund 25 Jahren am Markt ist, kämpft mit finanziellen Problemen. Laut Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) belaufen sich die Passiva auf rund 8,66 Millionen Euro, während Aktiva von 1,38 Millionen Euro gegenüberstehen. Als Hauptursachen für die Schieflage nennt das Unternehmen:

Steigende Produktionskosten: Steigerungen der Milchpreise ab Juli 2025.

Steigerungen der Milchpreise ab Juli 2025. Zahlungsverzug: Verspätete Eingänge von internationalen Großkunden.

Verspätete Eingänge von internationalen Großkunden. Lieferstopp: Ein vorübergehender Auslieferstopp.

Hoffnung für Back-Fans: Produktion läuft wieder an

Das Unternehmen beabsichtigt eine Fortführung des Betriebs. Erste Sparmaßnahmen wurden bereits umgesetzt, und besonders wichtig für Kunden: Die Auslieferung ist bereits wieder angelaufen.