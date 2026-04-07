Osterbilanz in Oberösterreich: 52 Unfälle, 6.801 Temposünder unterwegs

Das Osterwochenende brachte viele Einsätze für die Polizei in Oberösterreich: 52 Unfälle und dutzende Anzeigen. Auffällig: Trotz hoher Unfallzahlen gab es kein einziges Todesopfer.

Viele Unfälle, viele Anzeigen, aber kein Todesopfer: Die Osterbilanz zeigt Licht und Schatten auf die oberösterreichischen Straßen.

Viele Unfälle, viele Anzeigen, aber kein Todesopfer: Die Osterbilanz zeigt Licht und Schatten auf die oberösterreichischen Straßen.

Das Osterwochenende 2026 hat auf Oberösterreichs Straßen deutliche Spuren hinterlassen. Laut Landespolizeidirektion kam es zu „52 Verkehrsunfällen mit 64 Verletzten; es kam aber niemand ums Leben“. Damit endet das verlängerte Wochenende zumindest ohne tödliche Folgen. Gleichzeitig zeigen die Zahlen aber klar, wie angespannt die Verkehrssituation rund um die Feiertage war.

Tausende Temposünder erwischt

Ein besonders auffälliger Wert betrifft die Geschwindigkeit. „Bei der verstärkten Verkehrsüberwachung wurden zwischen Karfreitag und Ostermontag 6.801 Lenker wegen Überschreitung der höchstzulässigen Geschwindigkeit beanstandet“, so die Polizei. Das zeigt deutlich: Viele waren schneller unterwegs als erlaubt. Gerade zu Ostern steigt das Verkehrsaufkommen und damit auch das Risiko.

Alkohol und Drogen am Steuer

Auch Alkohol und Drogen spielten eine Rolle. „Gegen 52 Fahrzeuglenker wurde wegen Trunkenheit am Steuer Anzeige erstattet“, heißt es von der Landespolizeidirektion. Zusätzlich „mussten 21 Drogenlenker von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden“.

Führerscheine abgenommen

Die Konsequenzen folgten unmittelbar: „Es gab 54 Führerscheinabnahmen“, berichtet die Polizei. Gleichzeitig blieb eine Maßnahme aus – „kein Fahrzeug wurde beschlagnahmt“. Damit zeigt sich: Die Exekutive griff konsequent durch, ohne zu drastischeren Mitteln greifen zu müssen. Trotz der vielen Vorfälle bleibt ein entscheidender Lichtblick: Kein einziger tödlicher Unfall.