Heldeneinsatz: 9-Jähriger rettet seine Mutter

Geistesgegenwärtig und mutig: Als seine Mutter medizinische Hilfe benötigte, setzte ein Neunjähriger sofort die Rettungskette in Gang und bewies beeindruckende Ruhe.

Die Polizei Burgenland würdigt einen jungen Alltagshelden, der in einer Notsituation genau wusste, was zu tun ist.

Die Polizei Burgenland würdigt einen jungen Alltagshelden, der in einer Notsituation genau wusste, was zu tun ist.

„Manchmal sind es die Kleinsten, die ganz Großes leisten“, so die Polizei Burgenland in einem Posting auf Facebook. In Neufeld an der Leitha bewies ein neunjähriger Bub außergewöhnliche Geistesgegenwart, als seine Mutter plötzlich Hilfe benötigte.

Sicherheitswissen der Kinderpolizei rettet Leben

Dass der junge Helfer in dieser Extremsituation so besonnen reagierte, verdankt er auch seiner Ausbildung bei der Kinderpolizei. Dort hatte er gelernt, wie man sich in Notfällen richtig verhält. Dieses Wissen ermöglichte es ihm die notwendige Ruhe zu bewahren, sofort einen Notruf abzusetzen und damit die Rettungskette einzuleiten.

Polizei ist stolz auf den jungen Alltagshelden

Die Polizei Burgenland hebt hervor: „Dieser Einsatz zeigt, wie wichtig Präventionsarbeit und Sicherheitswissen schon für Kinder sind. Notrufnummern kennen, Ruhe bewahren und Hilfe holen kann Leben retten – egal wie alt man ist“.