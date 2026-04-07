Acht Monate nach der Tragödie – jetzt meldet sich Baumgartners Freundin

Acht Monate nach dem dramatischen Unfalltod des österreichischen Rekordspringers Felix Baumgartner in Italien hat sich seine Freundin Mihaela Radulescu Schwartzenberg erstmals zu Wort gemeldet. In einem ausführlichen Social-Media-Beitrag zu Ostern gewährt sie Einblicke in ihre Gefühlswelt und erklärt ihr langes Schweigen. Sie wollte ihren Schmerz nicht vermarkten oder vor Kameras weinen. Ihr Weg zurück ins Leben führe über Mitgefühl für andere und den Kampf für den eigenen Respekt. „Tu Gutes – und dir wird Gutes widerfahren“, schreibt sie.

Ein Jahr voller Verluste

Mihaela beschreibt die vergangenen Monate als die „dunkelste Zeit“ ihres Lebens. Innerhalb von nur einem halben Jahr musste sie nicht nur den Verlust ihres Ehemannes verkraften, der im Juli 2025 bei einem Paragliding-Flug in Porto Sant’Elpidio verunglückte, sondern auch den Tod ihrer Mutter. Dennoch habe sie nie aufgehört, für andere da zu sein: „Die kleine Freude, die ich jemand anderem schenken kann, heilt auch mich“, so ihre Botschaft.

Stolz auf Unabhängigkeit

Besonders deutlich positioniert sie sich gegen das Image, lediglich „die Frau von jemandem“ zu sein. Sie betont, dass sie ihren Status und ihren Erfolg eigener Arbeit, ihrem Aktivismus und ihren Büchern verdanke. In einem Appell an alle Frauen riet sie zur finanziellen und persönlichen Unabhängigkeit: „Sorge dafür, dass du nicht auf der Straße landest, falls deine Liebe endet. Verlass dich auf dich selbst.“

Was ist damals passiert?

Felix Baumgartner, der 2012 durch seinen Sprung aus der Stratosphäre Weltruhm erlangte, verstarb am 17. Juli 2025 im Alter von 56 Jahren. Ein plötzliches Unwohlsein führte dazu, dass er die Kontrolle über seinen motorisierten Paragleiter verlor und in einen Hotelpool stürzte. Jede Hilfe kam zu spät. Hier erfährst du mehr über das unglaubliche Leben von Felix Baumgartner.

*Anmerkung der Redaktion: Die Zitate wurden vom Italienischen ins Deutsche übersetzt.