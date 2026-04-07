Routinekontrolle auf A8 endet mit Fahndungstreffer

Im Bezirk Ried hat die Polizei einen 37-jährigen Rumänen gestoppt - gegen ihn lag eine Fahndung vor. Bei der Kontrolle zeigte sich zudem: Der Mann war offenbar nicht fahrtauglich unterwegs.

Eine Routinekontrolle auf der Autobahn hat am Dienstagmittag, dem 7. April im oberösterreichischen Bezirk Ried eine überraschende Wendung genommen. Gegen 12.50 Uhr hielten Beamte der Autobahnpolizei Ried im Ortschaftsbereich Walchshausen (Gemeinde Tumeltsham) einen Wagen an. Der Lenker, ein 37-jähriger Rumäne, war von Brüssel in Richtung seiner Heimat unterwegs. Doch schon bei der Überprüfung stellte sich heraus: Gegen den Mann lag eine aufrechte Fahndung vor.

Fahndung wegen Eigentumsdelikten

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 37-Jährige wegen „diverser Eigentumsdelikte“ gesucht. Damit war klar, dass die Kontrolle nicht folgenlos bleiben würde. Die Beamten setzten die Amtshandlung fort und bemerkten dabei noch weitere Auffälligkeiten beim Lenker. Während der Kontrolle zeigten sich laut Polizei „mögliche Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung“. Ein freiwillig durchgeführter Urintest brachte Gewissheit: Dieser verlief positiv auf Kokain. Um Klarheit zu schaffen, wurde anschließend eine klinische Untersuchung durchgeführt.

Fahrt beendet – Führerschein weg

Das Ergebnis bestätigte den Verdacht: Der Mann war nicht fahrtauglich. Die Konsequenzen folgten umgehend. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung eingehoben. Der Einsatz zeigt einmal mehr, wie viel eine scheinbar routinemäßige Kontrolle ans Licht bringen kann. Oder wie es die Landespolizeidirektion Oberösterreich zusammenfasst: „Auch das zuständige Gericht wurde verständigt“.