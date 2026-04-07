Drogen-Fahrt: Radler kracht bei Ausweichmanöver in Schild

Ein Ausweichmanöver wegen eines gestikulierenden Fußgängers endete für einen 37-jährigen Welser am Dienstag mit einem Crash und brachte noch mehr ans Licht...

Am Dienstag, dem 7. April 2026, gegen 13.30 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Fahrrad in Wels (Oberösterreich) unterwegs und zwar am Gehsteig nahe der Salzburger Straße. Die Fahrt verlief zunächst ruhig, bis es plötzlich brenzlig wurde. Laut Polizei musste der Mann reagieren, weil ein Fußgänger für Unruhe sorgte: „Aufgrund eines alkoholisierten Fußgängers, der mit den Händen gestikulierte, musste der Radfahrer ausweichen“.

Ausweichmanöver endet abrupt

Der Versuch, die Situation zu entschärfen, ging jedoch nach hinten los. Statt auszuweichen, krachte der Welser direkt in ein Verkehrsschild. Die Fahrt war damit schlagartig beendet und die Szene zog eine genauere Kontrolle nach sich. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten rasch, dass beim Radfahrer mehr im Spiel sein könnte. Es wurden „erhebliche Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt“. Mit diesem Verdacht konfrontiert, zeigte sich der 37-Jährige geständig.

Test bestätigt Verdacht

Er gab an, „vor zwei Tagen einen Joint geraucht zu haben“. Ein anschließender Schnelltest bestätigte diesen Hinweis: Dieser verlief positiv auf THC. Die Konsequenzen folgten unmittelbar. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt. Zudem wurde seine Fahruntauglichkeit auch medizinisch bestätigt. Abschließend heißt es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich: „Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahruntauglichkeit bei einer klinischen Untersuchung bestätigt“.