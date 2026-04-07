Tödlicher Skiunfall in Zillertal Arena: 69-Jähriger stirbt noch vor Ort

In der Zillertal Arena in Gerlos ist es am Dienstagmittag zu einem schweren Skiunfall gekommen. Zwei deutsche Wintersportler prallten auf einer Pistenkreuzung zusammen; für einen von ihnen endete der Zusammenstoß tödlich.

Gegen 12.30 Uhr kam es am Dienstag, 7. April 2026, im Tiroler Skigebiet Zillertal Arena im Gemeindegebiet von Gerlos zu einem schweren Unfall. Auf Höhe der Kreuzung der roten Piste Nr. 37 „Moseltret“ und der schwarzen Piste Nr. 36 „Krummbach“ stießen zwei Skifahrer frontal zusammen. Beide waren in Richtung Tal unterwegs, als sich ihre Wege kreuzten.

Beide Skifahrer erfahren

Laut Polizei handelte es sich bei den Beteiligten um zwei deutsche Staatsbürger. Ein 69-Jähriger sowie ein 33-Jähriger waren jeweils fortgeschrittene Skifahrer. Der Kreuzungsbereich ist laut Angaben deutlich gekennzeichnet und führt danach gemeinsam talwärts. „Laut Zeugenangaben fuhren die beiden Verunfallten mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu“, so die Landespolizeidirektion Tirol. Schließlich kam es zu einer heftigen Frontalkollision.

Ein Toter, ein Schwerverletzter

Der jüngere der beiden Männer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber „Alpin 5“ in die Innsbrucker Klinik geflogen. Für den 69-Jährigen kam hingegen jede Hilfe zu spät: Er zog sich schwere innere Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle.