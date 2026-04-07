Kaunertal: Lawine reißt zwei Alpinisten 50 Meter mit sich

Im Kaunertal (Tirol) kam es am Dienstag zu einem Lawinenabgang nahe der Vernagthütte. Zwei französische Alpinisten wurden mitgerissen und schwer verletzt. Mehrere Einsatzkräfte standen im Großeinsatz.

Am Dienstag kam es im Kaunertal zu einem Lawinenabgang, bei dem zwei Alpinisten schwer verletzt wurden.

Am Dienstag kam es im Kaunertal zu einem Lawinenabgang, bei dem zwei Alpinisten schwer verletzt wurden.

Am Dienstag, dem 7. April 2026, gegen 14.20 Uhr wurde eine vierköpfige französische Alpinistengruppe im Gebiet der Vernagthütte von einer Schneebrettlawine erfasst. „Dabei wurden 2 Alpinisten (48 und 50 Jahre alt) einer 4-köpfigen, französischen Männergruppe (…) von einer Schneebrettlawine mitgerissen“, heißt es von der Landespolizeidirektion Tirol. Die Gruppe galt als erfahren und war bestens ausgerüstet.

Seilverbindung riss plötzlich

Die vier Männer waren mit einem Halbseil verbunden, um sich gegenseitig zu sichern. Doch genau diese Verbindung wurde ihnen zum Verhängnis. „Das Seil (…) riss im Zuge des Lawinenabgangs vermutlich an einem Stein“, so die Polizei. In der Folge stürzten die beiden Alpinisten rund 50 Meter über extrem steiles und felsdurchsetztes Gelände ab.

Schwer verletzt, aber nicht verschüttet

Nach dem Absturz blieben die beiden Männer am Wandfuß liegen. „Sie blieben am Wandfuß schwer verletzt liegen, wurden aber durch das Schneebrett nicht verschüttet“, schildert die Polizei. Trotz dieses Umstands waren die Verletzungen massiv – eine Person erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die beiden unverletzten Alpinisten handelten rasch. „Die Begleiter setzten sofort den Notruf ab und stiegen zu den Verletzten ab“, so die Landespolizeidirektion. Kurz darauf trafen die Rettungskräfte ein. Die Verletzten wurden mit den Notarzthubschraubern „Alpin 2“ und „Martin 8“ ins Krankenhaus Zams geflogen.

Großeinsatz im Kaunertal

Auch die Bergung der unverletzten Männer erfolgte aus der Luft. „Die beiden unverletzten Begleiter wurden durch die Libelle geborgen“, heißt es weiter. Im Einsatz standen mehrere Organisationen, darunter die Bergrettung Kaunertal und Innerpitztal, Lawinenhunde der Bergrettung Tirol sowie die Alpinpolizei.