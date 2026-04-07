Österreich: Viel Sonne und bis zu 23 Grad am Mittwoch

Der Mittwoch (8. April 2026) bringt in Österreich verbreitet freundliches Frühlingswetter. „Es scheint erneut den ganzen Tag die Sonne“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag können sich über den Bergen sowie im Nordosten einige harmlose Quellwolken bilden. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Osten frischt er tagsüber etwas aus Nordwest bis Nordost auf, dabei fließt dort auch kühlere Luft ein. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 4 und plus 5 Grad, in exponierten Lagen, vor allem im Waldviertel, auch darunter. Am Nachmittag werden je nach Region 11 bis 23 Grad erreicht, mit den höchsten Werten im Westen und Süden.