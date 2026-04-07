Kehlkopf entfernt: Doskozil bekam Stimmprothese eingesetzt

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wurde kurz vor Ostern erneut operiert, diesmal mit weitreichender Folge: Eine Stimmprothese soll ihm künftig das Sprechen erleichtern und langfristig Heilung bringen.

Hans Peter Doskozil musste sich am Universitätsklinikum Leipzig einem weiteren Eingriff unterziehen. Hintergrund ist eine langjährige Erkrankung am Kehlkopf, die bereits zahlreiche Operationen notwendig machte. Diesmal wurde ihm eine Stimmprothese eingesetzt. Laut seinem Büro soll diese Maßnahme nicht nur seine Sprechfähigkeit verbessern, sondern auch eine vollständige Genesung ermöglichen.

Arzt empfiehlt nachhaltige Lösung

Die Entscheidung für den Eingriff fiel nach medizinischer Empfehlung. Sein behandelnder Arzt Andreas Dietz erklärte, dass die bisherige Behandlung keine dauerhafte Lösung mehr bot. „Der chronische Charakter der Erkrankung und die mittlerweile zehn Eingriffe haben als Gesamtbild dazu geführt, dass die Funktion des Kehlkopfes nicht mehr aufrechtzuerhalten war“, so Dietz. Auch das Atmen sei zunehmend schwieriger geworden, weitere Operationen wären wohl in kurzen Abständen nötig gewesen.

Kehlkopf entfernt – Prothese eingesetzt

Beim aktuellen Eingriff wurde der Kehlkopf entfernt und durch eine Stimmprothese ersetzt. Diese funktioniert als kleines Ventil zwischen Luft- und Speiseröhre und ermöglicht nach entsprechender Übung eine stabile Stimmbildung. Dietz spricht von einer „nachhaltigeren Lösung“, für die sich Doskozil gemeinsam mit seiner Familie entschieden hat. Die Operation verlief ohne Komplikationen.

Sprechen soll sogar besser werden

Die Hoffnung ist groß: Nach einer Regenerations- und Trainingsphase soll der Landeshauptmann wieder gut sprechen können, möglicherweise sogar besser als zuvor. „Landeshauptmann Doskozil wird nach einer entsprechenden Regenerations- und Trainingsphase wieder gut und voraussichtlich sogar besser sprechen können als zuvor“, erklärte Dietz.

So geht es Doskozil nach OP

Aktuell bleibt Doskozil noch rund zehn Tage im Krankenhaus, eine intensivmedizinische Betreuung ist diesmal nicht nötig. Danach folgt eine mehrwöchige Erholungsphase. In dieser Zeit übernimmt Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) seine Vertretung. Aus dem Büro heißt es, dem Landeshauptmann gehe es „den Umständen entsprechend gut“, er stehe bereits wieder per Handy mit seinem engsten Team in Kontakt.