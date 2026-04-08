Auf Toilette: Vier Männer berauben 28-Jährigen in Salzburg

In der Salzburger Elisabeth-Vorstadt ereignete sich am Morgen des 7. April 2026 ein Raubüberfall. Gegen 7 Uhr hielt sich ein 28-jähriger serbischer Staatsbürger in einer öffentlichen Toilettenanlage auf, als er plötzlich angegriffen wurde. Ein unbekannter Täter drückte das Opfer mit Gewalt gegen eine Wand, während drei weitere Komplizen hinzukamen. Die Männer entwendeten dem 28-Jährigen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Nach der Tat flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Das Opfer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.