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/ ©Montage: Canva Pro
Bild auf 5min.at zeigt eine Toilette.
Die Unbekannten entkamen mit einer Beute im Wert von rund 1.000 Euro.
Salzburg
08/04/2026
Ermittlungen laufen

Auf Toilette: Vier Männer berauben 28-Jährigen in Salzburg

Ein Toilettengang endete für einen 28-Jährigen in der Salzburger Elisabeth-Vorstadt am Dienstagmorgen in einem Albtraum. Eine vierköpfige Männergruppe raubte ihn gewaltsam aus.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

In der Salzburger Elisabeth-Vorstadt ereignete sich am Morgen des 7. April 2026 ein Raubüberfall. Gegen 7 Uhr hielt sich ein 28-jähriger serbischer Staatsbürger in einer öffentlichen Toilettenanlage auf, als er plötzlich angegriffen wurde. Ein unbekannter Täter drückte das Opfer mit Gewalt gegen eine Wand, während drei weitere Komplizen hinzukamen. Die Männer entwendeten dem 28-Jährigen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Nach der Tat flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Das Opfer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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