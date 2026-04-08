Trauer über Grenzen hinweg: Junger HTL-Schüler stirbt bei Unfall in OÖ

In einem bewegenden Posting drückt die HTL Traun ihre Anteilnahme aus: „Mit großer Betroffenheit haben wir vom Tod unseres Schülers Ylli Zenuni erfahren. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Freunden, seinen Klassenkollegen sowie allen, die ihm nahestanden. Wir werden Ylli in liebevoller Erinnerung behalten.“

Tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang

Der junge Mann kam bei einem Verkehrsunfall in der Region Urfahr-Umgebung ums Leben. Berichten zufolge kollidierte ein Auto mit einem Lkw, für Ylli Zenuni kam jede Hilfe zu spät. Der Verlust eines so jungen Lebens hinterlässt eine große Lücke, nicht nur im schulischen Umfeld, sondern auch weit über Österreich hinaus. Ylli Zenuni stammte aus dem Dorf Kuk in der Gemeinde Dragash im Kosovo. Auch dort hat die Nachricht tiefe Betroffenheit ausgelöst. Der Bürgermeister von Dragash, Bexhet Xheladini, richtete sich mit persönlichen Worten an die Familie: „Wir sind zutiefst erschüttert über den tragischen Verlust des jungen Ylli Zenuni. Im Namen der Gemeinde Dragash spreche ich der Familie, seinen Angehörigen und Freunden mein aufrichtiges Beileid aus.“ Er betonte, dass der Tod eines jungen Menschen nicht nur die Familie, sondern die gesamte Gemeinschaft treffe: „Der Verlust eines jungen Mannes in so jungen Jahren ist ein großer Schmerz für unsere gesamte Gemeinde.“

Ein Leben, das Spuren hinterlässt

Freunde, Mitschüler und Wegbegleiter verlieren mit Ylli nicht nur einen Klassenkollegen, sondern einen Menschen, der Teil ihres Alltags war. Gerade in jungen Jahren ist ein solcher Verlust besonders schwer zu begreifen. Viele Erinnerungen bleiben, gemeinsame Schulstunden, Gespräche, Momente, die plötzlich eine andere Bedeutung bekommen. In diesen Tagen stehen vor allem die Angehörigen im Mittelpunkt. Schule, Gemeinde und zahlreiche Menschen sprechen ihr Mitgefühl aus und wünschen der Familie Kraft in dieser schweren Zeit. Die Trauerfeier findet am 11. April ab 10 Uhr in der Moschee Bashkimi bzw. in der Zinöggerweg 30 statt.