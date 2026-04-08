Neue Marke: Dieser Diskonter baut jetzt sein Sortiment um
Frischer Wind in den Regalen einer Diskonter-Kette in Österreich. Ab April bündelt HOFER seine konventionellen Frischfleisch-Marken und schließt bei der Pute eine Lücke.
Regionalität und Transparenz sind beim Lebensmitteleinkauf für viele Österreicher entscheidende Kriterien. Der Diskonter HOFER geht nun den nächsten konsequenten Schritt und führt die neue Eigenmarke SONNHOF ein. Unter diesem Namen wird künftig das gesamte konventionelle Frischfleisch-Sortiment angeboten. Um mehr Übersichtlichkeit zu schaffen, werden bestehende Linien wie GENUSS 100% AUS ÖSTERREICH, Beef Royal und Asia Green Garden unter der Dachmarke SONNHOF vereint, so HOFER in einer Aussendung.
Die Puten-Revolution im Kühlregal
Das Besondere der Umstellung: Ab April 2026 bietet HOFER im dauerhaften Sortiment erstmals auch konventionelles Putenfleisch zu 100 Prozent aus Österreich an. Während Rind-, Schweine- und Hühnerfleisch bereits seit Mitte 2020 vollständig aus heimischer Produktion stammen, wird mit SONNHOF nun auch die Pute in diesen Qualitätsstandard aufgenommen.
Gehst du oft zu Hofer einkaufen?
Die Entscheidung hat Gründe:
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- Mehr Platz: In Österreich gelten strengere Vorschriften für die Tierhaltung, wie etwa eine geringere Besatzdichte in den Ställen.
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- Weniger Medikamente: Der Einsatz von Antibiotika ist im internationalen Vergleich stark reguliert und niedrig.
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- Klimaschutz: Kurze Transportwege und regionale Schlachtung bedeuten weniger Stress für die Tiere und eine geringere Umweltbelastung.