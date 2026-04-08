Blechlawine im Anmarsch: Nächstes Stau-Wochenende steht bevor

Über die Osterfeiertage sorgte der Reiseverkehr für Stau auf Österreichs Autobahnen. Am kommenden Wochenende ist laut dem ÖAMTC erneut Geduld gefragt. Grund ist das Ferienende in einigen deutschen Bundesländern sowie in Ungarn.

Weil in vielen deutschen Regionen und in Ungarn die Osterferien enden, erwartet der ÖAMTC am Wochenende erneut Verzögerungen auf Österreichs Autobahnen. „Staustrecken werden etwa in Tirol die Brenner Autobahn (A13) vor der Baustelle Luegbrücke und vor der Mautstelle Schönberg sowie die gesamte Fernpassstrecke (B179) sein“, so die Verkehrsexperten.

Stau auf der A10

Aber auch in Kärnten und Salzburg ist Geduld gefragt. So zum Beispiel auf der A10 Tauernautobahn vor den Baustellen zwischen Villach und Feistritz an der Drau sowie vor den Tunnelbereichen. Auch an den Grenzstellen Richtung Deutschland, darunter Kufstein, Walserberg und Suben, ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.