Alkoholisierter Fahrgast attackiert Taxifahrer

Mit 1,9 Promille und voller Aggressivität: Ein Pinzgauer belästigte erst seinen Taxifahrer und griff dann ans Lenkrad. In Weiterer Folge wurde er handgreiflich.

Ein 27-jähriger Pinzgauer löste am 6. April während einer Taxifahrt von Dienten nach Maria Alm einen gefährlichen Zwischenfall aus. Der mit 1,9 Promille stark alkoholisierte Mann belästigte zunächst den 52-jährigen Fahrer verbal. Trotz einer Fahrweise des Taxifahrers – er fuhr etwa 65 km/h bei erlaubten 100 km/h – beschwerte sich der Gast über die Geschwindigkeit, griff plötzlich in das Lenkrad und riss es nach rechts.

Ein „Filmriss“ verhindert Erinnerung?

Nach einer sofortigen Vollbremsung wurde der Fahrgast gegenüber dem 52-Jährigen handgreiflich. Ein nachfolgender Autofahrer schritt ein und verständigte die Polizei. Während der Taxifahrer medizinische Hilfe aufsuchte und am Fahrzeug Sachschaden entstand, gab der Beschuldigte an, aufgrund des Alkohols keine Erinnerung an die Tat zu haben.