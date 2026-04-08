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/ ©BMI / Alexander TUMA
Symbolfoto von 5min.at: Polizisten verhaftet einen Verdächtigen.
Gegen den Mann wurde zudem ein sofortiges Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.
Seekirchen/Salzburg
08/04/2026
Am Abend

Nach Streit: 19-Jähriger mit Messer verletzt

Am Dienstagabend wurde ein 19-jähriger Syrer bei einem Streit mit einem Messer an der Hand verletzt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Am Abend des 7. April eskalierte in einer Unterkunft in Seekirchen ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 19-jähriger Syrer erlitt dabei eine Messerverletzung an der Hand und musste vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus gebracht werden. Der Angreifer, ein 57-jähriger Ukrainer, war zum Tatzeitpunkt mit 0,56 Promille alkoholisiert. Die Polizei nahm den Mann fest und überstellte ihn in das Polizeianhaltezentrum. Gegen den 57-Jährigen wurde zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

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