Nach Streit: 19-Jähriger mit Messer verletzt

Am Abend des 7. April eskalierte in einer Unterkunft in Seekirchen ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 19-jähriger Syrer erlitt dabei eine Messerverletzung an der Hand und musste vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus gebracht werden. Der Angreifer, ein 57-jähriger Ukrainer, war zum Tatzeitpunkt mit 0,56 Promille alkoholisiert. Die Polizei nahm den Mann fest und überstellte ihn in das Polizeianhaltezentrum. Gegen den 57-Jährigen wurde zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.