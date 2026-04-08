Andi Knoll startet Video-Podcast – mit zahlreichen prominenten Gästen

SPAR erweitert sein erfolgreiches Format „Knoll (v)ermittelt“ um einen Videopodcast. Das geht aus einer aktuellen Aussendung hervor. Host Andi Knoll begrüßt darin regelmäßig prominente Gäste, um über Themen wie Nachhaltigkeit, Ernährung, Lebensmittel und Lifestyle zu sprechen. In den persönlichen Einzelgesprächen geht es vor allem um Fragen, die unseren Alltag prägen: Warum essen wir, was wir essen? Wie beeinflussen Erfahrungen unser Konsumverhalten und welche Verantwortung tragen wir für unsere Umwelt und Gesundheit? Ziel der Gespräche ist es, individuelle Sichtweisen und neue Zugänge zu wichtigen Themen zu schaffen.

Zu den Gästen zählen unter anderem: Mirjam Weichselbraun

Paul Pizzera

Haya Molcho

Herman Neuburger

Paul Ivić

Ina Jovanovic

Christina Bauer