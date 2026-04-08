Andi Knoll startet Video-Podcast – mit zahlreichen prominenten Gästen
Das bekannte SPAR-Wissensformat bekommt Zuwachs: Ab morgen, dem 9. April 2026, geht Moderator Andi Knoll wöchentlich auf Sendung – diesmal allerdings im Audio- und Video-Podcast-Format.
SPAR erweitert sein erfolgreiches Format „Knoll (v)ermittelt“ um einen Videopodcast. Das geht aus einer aktuellen Aussendung hervor. Host Andi Knoll begrüßt darin regelmäßig prominente Gäste, um über Themen wie Nachhaltigkeit, Ernährung, Lebensmittel und Lifestyle zu sprechen. In den persönlichen Einzelgesprächen geht es vor allem um Fragen, die unseren Alltag prägen: Warum essen wir, was wir essen? Wie beeinflussen Erfahrungen unser Konsumverhalten und welche Verantwortung tragen wir für unsere Umwelt und Gesundheit? Ziel der Gespräche ist es, individuelle Sichtweisen und neue Zugänge zu wichtigen Themen zu schaffen.
Zu den Gästen zählen unter anderem:
- Mirjam Weichselbraun
- Paul Pizzera
- Haya Molcho
- Herman Neuburger
- Paul Ivić
- Ina Jovanovic
- Christina Bauer