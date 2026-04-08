Skip to content
Region auswählen:
/ ©Lidl Österreich
Bild auf 5min.at zeigt eine Lidl-Filiale von außen.
Vorsicht: Das solltest du lieber nicht verzehren.
Österreich
08/04/2026
Listerien

Lidl-Rückruf für Würstel: „Produkt nicht verzehren“

Vorsicht beim Wursteinkauf: Die Metzgerei Senninger ruft aktuell eine Charge Frankfurter Würstel zurück, die bei Lidl Österreich verkauft wurde. Grund für die Warnung ist eine mögliche Verunreinigung mit Listerien.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)

Lidl Österreich informiert in einer aktuellen Aussendung über einen Warenrückruf des Artikels „Wiesentaler Senninger´s Frankfurter nach Landmetzgerart“ in der 1-kg-Packung. Betroffen ist ausschließlich die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. Mai 2026.

Wo gehst du gerne einkaufen?

SPAR
Billa/Billa Plus
ADEG
Penny
Hofer
Lidl
Sonstiges

Gesundheitsrisiko durch Listerien

Da eine Verunreinigung mit Listeria monocytogenes nicht ausgeschlossen werden kann, wird dringend vom Verzehr des Produkts abgeraten. Eine Listerien-Infektion kann schwere gesundheitliche Folgen haben. Kunden, die das betroffene Produkt bereits gekauft haben, können dieses in jeder Lidl-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon vollständig erstattet. Andere Produkte der Marke „Wiesentaler“ oder weitere Artikel der Metzgerei Senninger sind von diesem Rückruf nicht betroffen. „Der Erzeuger Metzgerei Senninger entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, heißt es in der Aussendung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2026 um 15:00 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: