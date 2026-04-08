Lidl-Rückruf für Würstel: „Produkt nicht verzehren“

Vorsicht beim Wursteinkauf: Die Metzgerei Senninger ruft aktuell eine Charge Frankfurter Würstel zurück, die bei Lidl Österreich verkauft wurde. Grund für die Warnung ist eine mögliche Verunreinigung mit Listerien.

Lidl Österreich informiert in einer aktuellen Aussendung über einen Warenrückruf des Artikels „Wiesentaler Senninger´s Frankfurter nach Landmetzgerart“ in der 1-kg-Packung. Betroffen ist ausschließlich die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. Mai 2026.

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Gesundheitsrisiko durch Listerien

Da eine Verunreinigung mit Listeria monocytogenes nicht ausgeschlossen werden kann, wird dringend vom Verzehr des Produkts abgeraten. Eine Listerien-Infektion kann schwere gesundheitliche Folgen haben. Kunden, die das betroffene Produkt bereits gekauft haben, können dieses in jeder Lidl-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon vollständig erstattet. Andere Produkte der Marke „Wiesentaler“ oder weitere Artikel der Metzgerei Senninger sind von diesem Rückruf nicht betroffen. „Der Erzeuger Metzgerei Senninger entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, heißt es in der Aussendung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2026 um 15:00 Uhr aktualisiert