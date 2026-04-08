Motorradlenker über Motorhaube geschleudert – Lenkerin alkoholisiert

In Schweinbach (Bezirk Urfahr-Umgebung) kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 23-Jähriger wurde verletzt. Die Autofahrerin war alkoholisiert.

Bei einem Verkehrsunfall in Schweinbach (Bezirk Urfahr-Umgebung) wurde ein Motorradlenker verletzt, nachdem ihn eine alkoholisierte Autofahrerin beim Abbiegen erfasst hatte.

Bei einem Verkehrsunfall in Schweinbach (Bezirk Urfahr-Umgebung) wurde ein Motorradlenker verletzt, nachdem ihn eine alkoholisierte Autofahrerin beim Abbiegen erfasst hatte.

Am Dienstag, dem 7. April 2026, gegen 17 Uhr war eine 35-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung (Oberösterreich) mit ihrem Auto auf der Hackstraße in Schweinbach unterwegs. Laut Polizei wollte sie nach links abbiegen. Genau in diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit einem 23-jährigen Motorradlenker, ebenfalls aus dem Bezirk. Für ihn kam die Situation offenbar zu plötzlich.

Über Motorhaube geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradlenker über die Motorhaube des Autos geschleudert. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme führte die Polizei einen Alkotest bei der Autofahrerin durch. Das Ergebnis: 1,28 Promille. Damit war sie deutlich alkoholisiert unterwegs. „Der Motorradlenker wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.