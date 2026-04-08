Drogenfund: 29-Jähriger mit Speed und Crystal Meth erwischt

Eine Personenkontrolle in Hof bei Salzburg führte am Abend des 7. April zu einem Suchtmittelfund. Beamte einer Polizeistreife stellten bei einem 29-jährigen Flachgauer ein verschweißtes Paket mit verschiedenen Drogen sicher.

Es wurden mehrere Drogen gefunden.

Es wurden mehrere Drogen gefunden.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes entdeckten die Polizisten weitere illegale Substanzen sowie Utensilien, darunter Verpackungsmaterial und ein Foliergerät. Insgesamt stellte die Polizei rund 100 Gramm Suchtmittel sicher, darunter Speed, Cannabis, Crystal Meth, sowie XTC-Tabletten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2026 um 16:00 Uhr aktualisiert