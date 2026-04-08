Mit nur 21 verstorben: Eishockeyverein nimmt Abschied nach Unglück

Bei einem Eishockeyverein aus Osttirol herrscht aktuell große Trauer um ein ehemaliges Mitglied. Der 21-jährige Janik verlor am Ostermontag viel zu früh sein Leben bei einem Motorradunfall.

Am Ostermontag (6. April) kam es auf der B111 in Salzburg zu einem tragischen Unglück. Ein erst 21-Jähriger aus Lienz verstarb dort bei einem schweren Motorradunfall. In den sozialen Medien trauert nun der Eishockeyverein UECR Huben um ein ehemaliges Mitglied, das viel zu jung sein Leben lassen musste.

„Danke für die gemeinsame Zeit“

„Mit großer Bestürzung haben wir vom tragischen Tod unseres ehemaligen Spielers Janik Leitner erfahren“, heißt es dort. Seine Kameraden erklären, dass sie in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden seien. „Danke für die gemeinsame Zeit im Verein, lieber Janik – wir werden sich stets in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden“, so der UECR Huben abschließend.

Verabschiedung am Freitag

Der Begräbnisgottesdienst für Janik wird am 10. April stattfinden, um 14 Uhr geleiten Familie und Freunde ihn auf seiner letzten Reise von der Aufbahrungskapelle zum Begräbnisgottesdienst in die Pfarrkirche Virgen. Im Anschluss findet die Verabschiedung am Ortsfriedhof statt. Am 9. April findet in der Pfarrkirche Virgen um 19.30 Uhr ein Seelenrosenkranzbeten statt.