Snowboarder von Lawine verschüttet: Rettungseinsatz in Bad Gastein

Bei einem Lawinenabgang in Bad Gastein ist am frühen Mittwochnachmittag eine Person verschüttet worden. Der Snowboardfahrer wurde gerettet und vom Hubschrauber Martin 1 in ein Spital geflogen.

18 Bergrettungskräfte der Ortsstelle Bad Gastein und zwei Teams der Bergrettungshundestaffel, ein Hundeführer aus Dorfgastein und ein Hundeführer aus Bad Hofgastein, rückten zum Einsatz aus.

18 Bergrettungskräfte der Ortsstelle Bad Gastein und zwei Teams der Bergrettungshundestaffel, ein Hundeführer aus Dorfgastein und ein Hundeführer aus Bad Hofgastein, rückten zum Einsatz aus.

Die Bergrettung Bad Gastein wurde um 13.46 Uhr alarmiert. Laut der ersten Einsatzinformation wurde die Person in Sportgastein auf der Nordseite im freien, alpinen Gelände von der Lawine komplett verschüttet. 18 Bergrettungskräfte der Ortsstelle Bad Gastein und zwei Teams der Bergrettungshundestaffel, ein Hundeführer aus Dorfgastein und ein Hundeführer aus Bad Hofgastein, rückten zum Einsatz aus. Auch acht Alpinpolizisten, die in Sportgastein eine Übung durchführten, und das Team des Polizeihubschraubers Libelle Oskar unterstützten die Rettungsaktion.

Snowboarder von Lawine verschüttet

Der Snowboardfahrer wurde von seinem Begleiter, ebenfalls ein Snowboardfahrer, per Lawinenverschüttetensuchgerät in sieben Minuten geortet, schildert der Einsatzleiter der Bergrettung Bad Gastein, Peter Toferer. Der Begleiter hatte einen Notruf abgesetzt und nach der Ortung des Verschütteten sofort mit dem Ausgraben begonnen. Als die Besatzung des Rettungshubschraubers mit einem Bergretter eintraf, hatte der Begleiter bereits den Kopf seines Kameraden freigeschaufelt. Weitere Rettungskräfte trafen ein und beteiligten sich an der Bergung des Mannes.

©Bergrettung Bad Gastein ©Bergrettung Bad Gastein ©Bergrettung Bad Gastein

Der Verunfallte, der ansprechbar war, wurde an einem Tau vom Rettungshubschrauber Martin 1 ins Tal geflogen und nach einer Zwischenlandung auf einem Sportplatz in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeihubschrauber flog den unverletzt gebliebenen Begleiter ins Tal. Die Lawine wurde von den Snowboardfahrern in der Nähe der sogenannten „Eisenbahnerhütte“ auf einem Nordhang ausgelöst „Der Mann wurde eineinhalb Meter tief verschüttet“, erklärt der Bad Gasteiner Bergretter und Bezirksleiter der Bergrettung Pongau, Gerhard Kremser. „Die Nassschnee-Lawine war rund 150 Meter breit und rund 200 Meter lang. Der Anriss ist über einen Meter hoch.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2026 um 16:45 Uhr aktualisiert