Verkehrssünder: 12-Jähriger mit „Turbo-Scooter“ und 2,6 Promille am Rad

Gleich mehrere Vorfälle beschäftigten am 7. April die Salzburger Polizei. Im Fokus standen dabei das Stadtgebiet von Lehen und Schallmoos.

In Salzburg-Lehen versuchte ein 12-jähriger E-Scooter-Lenker zunächst, sich einer Fahrradstreife durch Flucht zu entziehen. Kurze Zeit später wurde er im Lehener Park erneut gesichtet und nach einem weiteren Fluchtversuch schließlich angehalten. Die Überprüfung des Gefährts auf dem Rollenprüfstand sorgte für Erstaunen: Der Scooter erreichte eine Geschwindigkeit von 68 km/h. Der Vater des Jungen würde als Fahrzeugbesitzer angezeigt.

Alkoholisierter Radsturz in Lehen

Ebenfalls in Lehen ereignete sich am frühen Nachmittag ein Fahrradsturz ohne Fremdbeteiligung. Der 43-jährige Radfahrer blieb bei dem Sturz glücklicherweise unverletzt. Ein durchgeführter Alkotest erklärte: Der Mann war mit 2,6 Promille unterwegs. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige erstattet.

Führerscheinloser 17-Jähriger gestoppt

In Schallmoos zog eine Polizeistreife zudem einen bereits amtsbekannten Auto-Lenker aus dem Verkehr. Der 17-jährige Afghane steuerte das Fahrzeug ohne gültige Lenkberechtigung. Da er bereits wiederholt wegen desselben Vergehens aufgefallen war, wird er erneut der Behörde zur Anzeige gebracht.