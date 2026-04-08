Flucht vor Polizei: Wilde Szenen bei Kontrolle

Was als Routinekontrolle in Vorchdorf beginnt, endet in einer kurzen Verfolgungsjagd: Ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf flüchtet vor der Polizei und wird wenig später gestoppt.

Eigentlich war es ein ganz normaler Dienstagnachmittag im Bezirk Gmunden. Gegen 17.35 Uhr führten Polizisten der Inspektion Vorchdorf Lenker- und Fahrzeugkontrollen auf der Pettenbachstraße durch. Doch dann passiert etwas, womit wohl niemand gerechnet hat: Ein Autofahrer ignorierte die deutlichen Anhaltezeichen und fährt einfach weiter. Statt anzuhalten, gab der Lenker Gas und entzog sich der Kontrolle.

Verfolgung auf der Straße

Sofort nahmen zwei Polizeistreifen die Nachfahrt auf. Die Situation wurde brenzlig: Während der Verfolgung musste ein Beamter sogar abrupt von der Fahrbahn ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach einigen Kilometern gelang es den Beamten schließlich, das Fahrzeug zu stoppen.

Anzeige folgte

Am Steuer saß ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems. Er wurde vorläufig festgenommen. Doch die Situation beruhigte sich rasch: Der Mann zeigte sich einsichtig und verhielt sich gegenüber den Beamten nicht aggressiv. Deshalb wurde die Festnahme kurze Zeit später wieder aufgehoben.