Junge Drogenlenkerin raste mit rund 160 km/h durch Tunnel

Im Roppener Tunnel wurde am 8. April ein Pkw mit 156 km/h bei erlaubten 80 km/h gestoppt. Die 22-jährige Lenkerin zeigte laut Polizei Anzeichen von Suchtmittelbeeinträchtigung und musste ihren Führerschein abgeben.

Eine Zivilstreife der PI Ischgl stellte fest, dass eine 22-jährige österreichische Lenkerin mit 156 km/h durch den Tunnel fuhr - erlaubt sind dort lediglich 80 km/h.

Eine Zivilstreife der PI Ischgl stellte fest, dass eine 22-jährige österreichische Lenkerin mit 156 km/h durch den Tunnel fuhr - erlaubt sind dort lediglich 80 km/h.

Am 8. April 2026, gegen 10.35 Uhr wurde im Roppener Tunnel ein Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entdeckt. Eine Zivilstreife der PI Ischgl stellte fest, dass eine 22-jährige österreichische Lenkerin mit 156 km/h durch den Tunnel fuhr – erlaubt sind dort lediglich 80 km/h.

Lenkerin unter Suchtmitteleinfluss

Nach dem Tunnel konnte das Fahrzeug von einer Streife der Autobahnpolizei Imst angehalten werden. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Auffälligkeiten, die auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel hindeuteten. Eine klinische Untersuchung durch den polizeiärztlichen Dienst bestätigte dies. Die junge Frau musste ihren Führerschein abgeben und wird nun von der Bezirkshauptmannschaft Imst angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2026 um 17:59 Uhr aktualisiert